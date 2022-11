La grande Une Huguette Bello demande du soutien au secrétaire d'Etat chargé de la Mer

Hervé Berville s'est entretenu ce matin avec la présidente de la Région Réunion. Il s'agit du premier arrêt du secrétaire d'Etat chargé de la Mer lors de sa visite officielle de deux jours dans l'île. Huguette Bello a notamment évoqué le développement de l'économie de la mer qui passe par la formation. Par SI - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 10:09

Huguette Bello a rappelé son engagement à pousser les acteurs économiques réunionnais vers la mer. La présidente de la Région Réunion a récemment fait de la formation son cheval de bataille et a beaucoup échangé avec Hervé Berville sur ce sujet. Elle a notamment évoqué le futur lycée de la mer qui doit voir le jour au Port.



"Cette rencontre a été constructive. Nous avons besoin d'être entendus, on ne peut pas être une zone avec un espace économique maritime exclusif et en rester là", lance Huguette Bello, heureuse de retrouver son ancien collègue de l'Assemblée nationale. "Nous avons des projets comme le lycée de la mer qui va être construit, nous avons demandé la contribution du Gouvernement."



La présidente de Région appuie son propos : "La Réunion est le vaisseau amiral de la France dans l'océan Indien, il ne faut pas nous laisser manger par les autres."



"Je suis heureux d'être ici et de voir l'énergie qu'il y a à La Réunion", lance Hervé Berville. Il détaille : "Nous allons renforcer la protection de la biodiversité marine et nous allons évoquer la question du développement économique de la mer car c'est important pour la souveraineté du territoire avec des projets ambitieux comme les éoliennes flottantes et nous allons continuer le développement de la pêche."



Le secrétaire d'Etat de la Mer est à La Réunion pour une durée de deux jours. Hervé Berville rencontre ce matin les présidents des collectivités (Région et Département) avant de commencer une visite de terrain. Il sera notamment au Port cet après-midi pour évoquer la sortie de terre du lycée de la mer. Le membre du Gouvernement va s'entretenir avec le Comité régional de la pêche en fin de journée et prendre le pouls à l'usine de Réunimer.



Le chantier du phare de Sainte-Suzanne sera une étape de la visite ministérielle demain. Une sortie en mer est prévue vendredi pour aborder les sujets de la protection du récif corallien et du littoral en général.