Huguette Bello de grand matin au Maïdo en proie aux flammes

Huguette Bello, maire de Saint-Paul, est sur place ce matin, accompagnée de Sébastien Guyon, élu en charge de la sécurité. La maire est extrêmement préoccupée par l'ampleur de l'incendie, qui menace faune et flore et a déjà détruit vingt hectares de végétation.



La mairie lance un appel à la prudence à ses citoyens, et a mis à disposition des pompiers la salle polyvalente de Petite France, pour leur servir de base arrière. Par ailleurs, les services municipaux confectionnent et acheminent des repas, en soutien aux soldats du feu.



Dans une vidéo, ci-dessous, Huguette Bello rappelle (à un interlocuteur téléphonique) que lors du terrible incendie de 2011, l'Etat avait envoyé deux Dashs, après la mobilisation de la population réunionnaise. Elle regrette qu'un système efficace de surveillance des incendies ne soit pas mis en place par l'Etat sur le site, pourtant classé au patrimoine mondial de l'Unesco.