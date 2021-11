Huguette Bello co-signe la déclaration finale de la 26e Conférence des Présidents des RUP aux Açores

La présidente de la Région Réunion participe à la 26e Conférence des Présidents des RUP qui se poursuit aujourd’hui aux Açores (Portugal). Ce rendez-vous intervient dans un contexte particulier marqué par les multiples impacts de la crise sanitaire qui ont largement modifié de nombreux paradigmes et avait conduit l’Union européenne à décider d’un plan de relance sans précédent.



Face à ses homologues présidents de régions, Huguette Bello a noté les «réponses pragmatiques aux défis de la pandémie» apportées dans l’urgence par l’Union Européenne. Mais elle a surtout longuement plaidé pour la notion de «politiques sensibles aux RUP», qui soient spécifiquement pensées pour nos territoires. «Des politiques qui doivent désormais dépasser la seule approche d’apaisement ou de compensation et nous permettre d’exploiter enfin pleinement le potentiel économique que possèdent nos territoires. C’est ce que nous serions en droit aujourd’hui d’exiger de l’Union européenne», a déclaré la présidente de la Région Réunion.



Les neufs présidents de RUP réunis ont co-signé une déclaration finale où ils appellent à ce que «les engagements politiques» des instances européennes se traduisent par «des mesures concrètes favorisant la diversification de l’économie» et la reconnaissance de leurs atouts et de leur rôle géo-stratégique. Ils soulignent également que les futures présidences du Conseil de l’Union Européenne, française puis espagnole, constituent «une opportunité unique de placer l’ultra-périphérie au centre de l’agenda politique». Les mois qui viennent seront en effet particulièrement importants. En janvier 2022, la France prendra la présidence du Conseil de l’Union Européenne. Une conférence ministérielle aura également lieu en Martinique, sous le haut patronage de la Présidence française. Puis au second trimestre 2022, la Commission européenne déclinera sa « stratégie rénovée » pour les RUP.



A chacun de ces rendez-vous, Huguette Bello veillera à ce que soit portée, entendue et respectée la voix de La Réunion et des Réunionnais.