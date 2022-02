Huguette Bello appelle les Réunionnais à voter pour Jean-Luc Mélenchon

Huguette Bello a accueilli Jean-Luc Mélenchon à la Pyramide inversée ce vendredi après-midi. Une rencontre très importante durant cette deuxième journée de la visite officielle du candidat à l’élection présidentielle.



Le fondateur de la France Insoumise, qui était sorti en tête des urnes réunionnaises au premier tour de l’élection présidentielle en 2017, a fait le plein de soutiens avec une cinquantaine de parrainages d’élus et l’officialisation de soutiens de taille, dont Huguette Bello.



Le soutien d’Huguette Bello à Jean-Luc Mélenchon



La présidente de la Région Réunion s’est positionnée sans équivoque en faveur du candidat LFI : “Je suis très heureuse d’accueillir Jean-Luc Mélenchon que je soutiens à la Présidentielle. Ce n’est pas nouveau. J’étais aux universités d’été et je lui avais déjà apporté ce soutien parce que nous partageons les mêmes valeurs, les valeurs de la vraie Gauche.”



Huguette Bello lance un appel au vote : "Je dis aux Réunionnais et aux Réunionnaises que personne ne pourra faire les choses à leur place. C’est leur destin qui commande que chacune et chacun aille voter. Ce sont les pauvres qui paient le plus lourd tribut s’ils ne vont pas voter alors je leur dis qu’il faut aller voter juste, efficace, et pour Jean-Luc Mélenchon.”









Le programme de Jean-Luc Mélenchon et son adaptation à La Réunion



Le candidat de la France Insoumise assure que La Réunion et les Outre-Mer ne sont pas “ultrapériphériques” mais “ultra-significatifs“.



Jean-Luc Mélenchon ajoute : “Je suis uni aux Réunionnais depuis des années. Le grand oeuvre sera la gestion de la Région avec cette route dans la mer. La Réunion ne doit pas se retrouver à payer !“



Il assure son soutien à la continuité territoriale : “On ne voit pas pourquoi la Région paierait le lien normal avec l’Hexagone.”



Le candidat à l’élection présidentielle souhaite aussi prendre La Réunion comme exemple : “Il y a aussi des choses à apprendre. On foisonne d’idées. Si on manque de cadres, on peut en trouver ici ! Je suis très confiant et j’aime les défis de La Réunion !”



Reproduire le résultat des Régionales réunionnaises à la Présidentielle



“Nous avons remporté les élections régionales en mettant en oeuvre le rassemblement de toute la gauche au second tour. Ce qui a pu se faire pour La Réunion, peut se faire dans les autres Outre-Mer et dans toute l’Hexagone”, explique Jean-Luc Mélenchon.



Huguette Bello lui explique ce qui est nécessaire pour gagner : “Il faut que la Gauche, les Progressistes se rassemblent sur de vraies valeurs de Gauche et que nous ne soyons pas des opportunistes.”



Jean-Luc Mélenchon explique plus précisément comment les élections régionales de La Réunion sont un exemple pour le scrutin national à venir : “Elle a été sous-estimée, moquée et méprisée. Elle arrive en tête de la Gauche pour le deuxième tour. Et parce qu’il y avait un point d’appui fort et stable, les autres se sont regroupés autour d’elle. Je n’ai pas entendu dire que quelqu’un le regrettait.“



Il annonce donc qu’il fera de même et appellera à l’union progressiste au second tour derrière sa candidature s'il se qualifie : “La Réunion est un exemple et c’est certain. Je prends l’engagement, si j’arrive au second tour, de tendre la main à tous ceux qui veulent participer à l’union populaire. Je ne fais jamais que reprendre la méthode appliquée à La Réunion. Puisqu’on a pu le faire à La Réunion, on peut le faire sur tout le territoire national !”