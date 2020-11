A la Une . Huguette Bello annonce une trajectoire budgétaire "en rupture avec les méthodes du passé"

La majorité saint-pauloise a présenté ce mercredi les grandes lignes des orientations budgétaires qui seront débattues ce jeudi lors du conseil municipal. L'occasion pour Huguette Bello de réaffirmer ses ambitions mais aussi sa volonté de rompre avec "les méthodes de gouvernance du passé". Par Marine Abat - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 19:12 | Lu 237 fois

"L'action communale va s'inscrire en rupture forte avec les méthodes de gouvernance du passé". C'est ce qu'annonce Huguette Bello à la veille du débat sur les orientations budgétaires en conseil municipal. "Un moment particulier parce qu'il pose les fondations du travail pour les six années à venir", souligne la maire de Saint-Paul.



Pour permettre à la commune d'écrire cette nouvelle page, l'organigramme a été retravaillé. "Il a été voté à l'unanimité par le comité technique. Il dessine les contours de notre nouvelle organisation administrative, que nous avons voulu plus opérationnelle", exprime la première magistrate.



Mais la nouvelle équipe doit composer avec l'héritage laissé par l'ancienne mandature. "Quand nous sommes arrivés, nous avons découvert une situation financière très dégradée. Il a fallu travailler d’arrache-pied pour voter un budget équilibré". Ainsi, pendant cinq mois, la majorité indique avoir optimisé les ressources et rationalisé les dépenses. "Tous les élus ont accepté de baisser leurs indemnités de 5%", rappelle l’édile. Des efforts qui ont permis "de ne pas augmenter les impôts et de dégager une épargne brute", se félicite-t-elle.



"Le CCAS cassé durant la précédente mandature"



Alors qu’une "casse du CCAS" est critiquée par l’opposition, Huguette Bello rétorque : "Le CCAS a été cassé durant la mandature précédente, au point qu'un certain nombre de personnes se retrouvent à être convoquées par le procureur". Et de tacler : "C'est le CCAS le plus mal noté de La Réunion, certains perdent des occasions de se taire".



"Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes a étayé l’ampleur des dégâts en matière de finances et de ressources humaines", rappelle en outre Salim Nana-Ibrahim, 7ème adjoint. "Nous avons réalisé un tour de force pour replacer la commune sur une trajectoire financière vertueuse, de - 6 millions d'euros à + 3 millions", expose-t-il. "Les dettes sont stabilisées et nous prévoyons environ 50 millions d’investissement".



La commune se montre désormais prête à enclencher les mesures promises, et ce dès 2021. Parmi les ambitions, celle de rendre la commune plus dynamique, mais aussi plus moderne, par le biais d'aménagements. C'est notamment l’objectif du PRU (projet de rénovation urbaine), avec un travail sur le front de mer de Saint-Paul, l’entrée de ville, le pôle centre et l’entrée Sud, ainsi que sur Saint-Gilles les Bains ; mais aussi de l'écocité. "Il sera aussi question de réviser le PLU validé en 2012", indique Emmanuel Séraphin."L’objectif est également d’avoir un équilibre entre les hauts et les bas", souligne le premier adjoint qui regrette que la ville ait été "endormie ces dernières années".



Mutuelle communale, transports scolaires et cantine



L’équipe planche en outre sur les dispositifs visant à dégager du pouvoir d'achat pour les familles modestes. "Les transports scolaires gratuits seront mis en place dès 2021", indique Perceval Gaillard, élu délégué à la Politique de la ville. Concernant la mutuelle communale solidaire, "nous allons commencer une phase de consultation mi-décembre. L’objectif est une mise en place avant septembre 2021", annonce-t-il. La cantine à un euro par mois sera quant à elle instaurée pour la première tranche à compter de la rentrée prochaine d’août. Cela concernera 1878 enfants dans un premier temps. "On espère aller plus loin", précise l'équipe municipale.



C'est aussi sa volonté d'améliorer la proximité que la majorité souhaite réaffirmer. Cela passera par la mise en place d’une maison des associations, de conseil citoyens dans les bassins de vie, ou encore par le renforcement des mairies annexes.



Pour ce qui est de la vie éducative, l'ambition est d'"aller vers une école d’excellence" et de combattre l'illettrisme."Pas moins de 400 demandes de sécurisation et mises aux normes ont été déposées. Nous allons progressivement répondre aux urgences", indique Nila Radakichenin, élue déléguée aux affaires scolaires, soulignant que la mairie entend "améliorer le bien-être des élèves". Il s'agira aussi de les amener vers une alimentation plus saine, avec le lancement d’une expérimentation de repas bio en circuits courts. La municipalité compte également s’inscrire dans le dispositif "école ouverte" du rectorat pour accueillir les marmailles pendant les vacances scolaires, et entend bien décrocher le label "Ville amie des enfants" de l'Unicef.



Autant de points qui pourront être débattus ce jeudi par les élus lors du conseil municipal.



