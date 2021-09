A la Une . Huguette Bello à la table des (futurs ?) présidents

Non, Huguette Bello n'a pas pris sa carte chez les Républicains. La présidente de Région Réunion était entourée ce lundi à Paris de deux candidats de droite à la Présidentielle 2022, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Par LG - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 00:01





A l'invitation de leur toute nouvelle représentante Carole Delga (à gauche de Valérie Pécresse), elle-même présidente de la région Occitanie (PS), quelques présidents de Régions parmi lesquels un autre visage connu, celui d'Hervé Morin (président de Région Normandie), se sont réunis pour évoquer les problématiques inhérentes à leur strate de responsabilité.



Ce lundi après-midi, les présidents sortaient d'un rendez-vous avec le Premier ministre Jean Castex mais leur point presse organisé dans un café du 7ème arrondissement de Paris a aussi permis aux observateurs de capter les moindres échanges entre les deux candidats rivaux à droite : Valérie Pécresse (présidente de Région Ile-de-France) et Xavier Bertrand (président de Région des Hauts-de-France), qui sont tous deux candidats à la Présidentielle 2022, à ceci près que le second refuse de participer à une primaire.



L'histoire ne dit pas si Huguette Bello a pu amorcer une médiation entre les deux candidats de droite et anciens ministres sous l'ère Sarkozy. Ils auront l'occasion de se revoir le 30 septembre à Montpellier où s'ouvrira le 17ème Congrès des Régions de France.







