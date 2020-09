Huguette Bello à la rencontre des habitants de Mafate

L’occasion également pour la première magistrate de sensibiliser les Mafatais et les touristes, sur l’importance d’appliquer les gestes barrières en cette période de crise sanitaire.



« Du battant des lames au sommet des montagnes, chaque personne a son importance », a déclaré Huguette Bello, Maire de Saint-Paul, lors de sa visite à Mafate ce mardi 1er septembre.



Dès 7h30, accompagnée d’une délégation d’élus, la première magistrate de la Ville a visité les trois écoles du Cirque.



Parmi les élus qui l’accompagnaient : Emmanuel Séraphin, 1er adjoint et représentant de la Ville au Parc National de La Réunion ; Laëtitia Lebreton, élue en charge de la politique de prévention santé et au tourisme ; Salim Nana-Ibrahim, délégué au Plan Educatif Global ; Nila Radakichenin en charge des affaires scolaires et Jean-Philippe Marie-Louise, en charge des relations avec les habitants du Cirque de Mafate et au suivi des projets des ilets.



Ensemble, ils ont entendus les doléances et répondu aux interrogations des habitants portant particulièrement sur les écoles, les travaux ou encore la crise Covid-19.



Des travaux programmés jusqu’à la fin de l’année

À l’écoute des habitants de ce territoire enclavé, la Ville va entreprendre des travaux de réfection pour remettre en état les bâtis. Cela concerne principalement, la réparation des portes de classe, la réhabilitation des sanitaires ou encore la restauration de la peinture dans les salles…



Les premiers travaux, les plus légers, débuteront dès la semaine prochaine. Des travaux plus conséquents, comme la pose de la clôture des établissements scolaires, seront programmés en octobre en concertation avec la sous-préfecture, l’ONF et le Parc National de La Réunion.



Actions de sensibilisation à la Covid-19 dans le Cirque de Mafate

Dans la prolongation de ses visites dans les établissements scolaires, la Maire de Saint-Paul a tenu à sensibiliser sur la crise sanitaire qui frappe de plein fouet notre île.



Répondant à l’inquiétude des habitants et à leur vulnérabilité étroitement liée à leur situation géographique, Huguette Bello a souhaité rassurer les habitants du Cirque du soutien et de la présence de la Ville.



Ainsi, du gel hydro-alcoolique et 2 000 masques en tissu lavable ont été distribués aux enfants ainsi qu’aux adultes.



« Les touristes se rendant à Mafate sont également concernés par le port du masque », rappelle Huguette Bello, pour qui la sauvegarde de l’environnement est un véritable enjeu surtout en cette période de crise sanitaire.



Chaque élève scolarisé a ainsi reçu un lot de 2 serviettes individuelles lavables « afin de réduire les déchets, mais aussi d’empêcher toute propagation du virus sur ce territoire difficile d’accès. »