Huguette Bello a été mandatée pour la vérité

Rappel pour ceux qui ont la mémoire courte.



Nous sommes le 30 mars 2021, discours d’inauguration de la NRL, par Didier ROBERT président de la région Réunion

“Tous les usagers de la route devraient emprunter, fin 2021 les 7 km de la NRL en attendant la fin des travaux“.

Nous assistons alors à une mise en scène unique au monde, inauguration d’une demi-route non terminée. Aussi un énième mensonge et fausse promesse en direct d’un président et de ses complices rassemblées pour la photo

Or, dès le début du chantier, Didier ROBERT avait promis, l’ouverture de cette route pour 2020, ensuite 2021, et après 2023.



Résultat de cette tragédie, le soir du 27 juin 2021, 152 639 Réunionnais ont éjecté Didier ROBERT et toute sa clique de menteurs, hors de la pyramide inversée, et mandaté Mme BELLO pour 6 ans.

La nouvelle présidente de la Région, avait proposé pendant sa campagne régionale, un contrat aux Réunionnais, surtout aux classes populaires et moyennes, les oubliées de l’ancienne majorité, qu’au-delà des compétences exclusives et partagées de la Région, elle fera le nécessaire pour :

Stopper l’hémorragie financière causée par la mauvaise gestion de Didier ROBERT.

Dévoiler la vérité sur la situation financière de la région Réunion.

Redresser les finances.

De prendre les décisions courageuses qui s’imposent pour alléger l’endettement de la Région.

De supprimer tous les postes de collaborateurs et conseillers techniques de complaisances.

De supprimer le salaire exorbitant des présidents de SEM.

Remettre de l’ordre dans cette collectivité

Choisir une solution réaliste pour terminer cette route.



Alors, quand on entend les 2 comédiens de l’opposition répéter “ouvrez immédiatement cette route“. On va finir par croire qu’ils surestiment les compétences de Mme BELLO.



Certes, la présidente a prouvé par le passé ses compétences de bon gestionnaire (pour avoir redressé les finances de la mairie de Saint Paul et laissé ensuite en 2014 dans les caisses un excédent de 14 millions d'euros), son courage et sa combativité, mais pas magicienne. Ce que Didier ROBERT n’a pas fait en 12 ans, elle ne le fera pas en 8 mois.

Pourquoi n’avez-vous pas fixé d’ultimatum à votre camarade Didier ROBERT pour ouvrir cette route ?



Donc, arrêtez la comédie, cela n’amuse plus personne, vous pensez sincèrement que les automobilistes veulent rouler sur une route sans garantie de sécurité ?

Qui peut croire que cette portion de route est prête pour la circulation et que la présidente la laisse fermée par plaisir ? L’heure n’est plus aux mensonges.

Concernant le 2 km restant de la RNL, la question ne devrait même plus se poser.

Reprendre le projet digue après l’échec et les millions perdus, se sera un suicide financier, et le risque de ne jamais finir cette route. La digue, moi aussi j’y ai cru au début, après avoir entendu les belles paroles sans penser au problème des roches.

Maintenant, il faut la finir en viaduc, on aura moins de camions sur les routes, moins de pollution et de risque d’accident, et il restera toujours des galets pour le BTP.



Quant à votre farouche opposition à la gratuité des livres et des cars jaunes, les étudiants et les familles les plus modestes s’en souviendront.

37 928 familles bénéficiaient du dispositif chèque livre en 2016 avant que Didier ROBERT change le dispositif, elles ne sont plus que 15 176 en 2019.

Ce choix de faire des économies sur le dos des étudiants, a poussé 22 752 parents à s’endetter pour payer les livres indispensables pour se cultiver et de progresser dans les études, pour s’affranchir plus tard de l’assistanat et de la pauvreté.



Quant à la gratuité des cars jaunes, là encore Mme BELLO fait un geste qui va dans le sens de la lutte contre la précarité et le pouvoir d’achat. Vu le prix des voitures et du carburant, les plus modestes pourront se déplacer gratuitement en bus, de ville en ville pour aller travailler ou encore chercher un emploi. La gratuité fait partie du projet de Mme BELLO pour venir humblement en aide aux plus démunis, aux travailleurs pauvres, les plus fragiles de la société et même à la classe moyenne qui s’appauvrit.



Vous et vos amis, vous avez passé 12 ans à distribuer de l’argent aux plus riches, vous avez négligé les plus modestes et vous voulez que cela continue ?