A la Une . Huguette Bello : "Notre agenouillement n'est pas devant n'importe qui !"

La présidente de la Région Réunion a évoqué le financement de la Nouvelle Route du Littoral et les différents projets sur les routes de La Réunion lors de l'inauguration de la VRTC à Sainte-Marie. Par La rédaction - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 09:08







L'élue a notamment voulu répondre aux critiques et notamment à la signature de Matignon III avec le gouvernement d'Emmanuel Macron malgré son opposition politique. "Mon peuple s'est assez agenouillé ! Notre agenouillement n'est pas devant n'importe qui", a-t-elle déclaré.



Huguette Bello a par ailleurs rappelé que le financement obtenu avec le gouvernement était l'argent du peuple, pas d'Emmanuel Macron : "Les 420 millions d'euros qui nous ont été donnés, c'est l'argent de la France. C'est l'argent du peuple, du peuple de France, du peuple d'Outre-Mer. Cet argent n'appartient pas à un président de la République, à un gouvernement ! Nous le valons bien", lance-t-elle avant de s'adresser aux critiques : "Il faudrait peut-être changer la donne dans notre manière de concevoir les choses !" Huguette Bello : "La Réunion a besoin d'un chemin de fer"

Elle assure : "La France nous octroie notre dû. Nous, qui sommes un peuple qui avons souffert de grands abus, de la domination de ceux qui nous ont mis au fer ! Je n'ai pas la nuque raide et mon genou ne se ploiera pas devant n'importe qui !"



"C'est justice que cette route se termine pour tous les Réunionnais. Cette route n'est ni à Droite, ni à Gauche, elle est la route dont tous les Réunionnais ont besoin", conclut-elle.