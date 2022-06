Législatives

Huguette Bello : "La Réunion vit en ce jour une étape importante de son Histoire"

La présidente du PLR, présidente de la Région Réunion et qui a soutenu l'accord de la NUPES pour les élections législatives, s'exprime au terme du second tour des élections législatives :

Par NP - Publié le Lundi 20 Juin 2022 à 00:35

Ce soir, les forces de Gauche rassemblées autour de l’Union populaire ont gagné.

C’est une vague irrésistible qui a déferlé sur toute la Réunion.



Ce soir, c’est le programme de l’Union populaire que les Réunionnaises et Réunionnais ont placé nettement en tête.

Je remercie personnellement et chaleureusement les électrices et électeurs qui ont apporté leur soutien aux candidats de l’union populaire que j’ai soutenus aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.

La victoire éclatante des forces de progrès confirme et amplifie la dynamique engagée lors des élections régionales de l’an dernier.

Elle démontre clairement que l’union de la gauche sur des valeurs et un programme commun de progrès, correspond à l’aspiration de la population.





Ces législatives de 2022 nous rappellent celles de 1997 où l’union de la gauche avait été également victorieuse. Nous devons tirer les leçons de ce scrutin pour le présent et pour l’avenir : rassemblés on gagne.



J’adresse un message personnel à toutes celles et ceux, qui avec force et courage, ont construit ce résultat, cette victoire vous revient.

Le vote des Réunionnais exprime un message très clair : la condamnation de la politique antisociale de Macron et l’espoir d’un profond changement.



Ce soir, je salue la victoire de nos députés sortants Karine Lebon, Philippe Naillet et Jean-Hugues Ratenon, qui ont obtenu à nouveau la confiance des électeurs.

J’adresse mes plus vives félicitations à Frédéric Maillot, Émeline K/Bidy et Perceval Gaillard qui ont remporté une victoire éclatante et qui incarnent magnifiquement l’aspiration au changement.

Ce soir, les Réunionnaises et Réunionnais ont en effet exprimé leur volonté de renouvellement de la classe politique pour lequel je me suis engagée.

Sous les couleurs de l’Union populaire, une nouvelle génération de jeunes entre à l’Assemblée nationale pour faire entendre la voix des Réunionnaises et Réunionnais.



Les Réunionnais ont confirmé leur volonté de voir menée une politique solidaire et écologique, proche de leurs préoccupations et qui répond à leurs aspirations d’égalité et de justice sociale.



Au moment où je m’exprime nous n’avons pas encore les résultats au niveau national.

Mais le vote à La Réunion, comme dans d’autres collectivités d’outre-mer a un écho puissant au-delà des frontières de notre île et montre que, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, une nouvelle politique pour un nouveau Monde est possible.