A la Une . Huguette Bello : "J'espère que François Braun sera le ministre du certificat de décès"

François Braun a démarré son second jour de visite officielle à La Réunion par un entretien avec la présidente du conseil régional. Par MB - BS - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 08:42

Le ministre de la Santé et de la Prévention a échangé avec Huguette Bello ce mardi matin à la Pyramide inversée. Le Département est la collectivité chargée des missions sanitaires, mais le conseil régional participe à la améliorer la santé publique en soutenant des actions de promotion, de prévention et d'éducation dans le domaine de la santé sur le territoire régional. La présidente de Région a aussi évoqué avec le membre du gouvernement le coefficient géographique non-revalorisé à La Réunion, qui limite le budget alloué aux hôpitaux de l'île.











L'élue a aussi formulé le souhait de voir de nouveaux équipements arriver à La Réunion : "Nous avons parlé de la recherche sur les dys et de la nécessité d'une école d'orthophoniste à La Réunion. On en a besoin et on en manque cruellement, notamment dans l'Est de La Réunion." ​"Il y a actuellement une commission qui travaille sur le sujet mais nous avons aussi rappelé au ministre que le président de la République avait déclaré en début d'année que le dossier allait être regardé avec bienveillance. C'est un manque de 16 millions d'euros pour la santé à La Réunion", rappelle Huguette Bello.La question d'une expérimentation d'un élargissement des missions des infirmiers et infirmières au sujet des signatures de certificats de décès les week-ends et jours fériés a de nouveau été évoquée, comme hier lors de la rencontre du ministre avec le président du Département . "Nous avons parlé des certificats de décès. Depuis très longtemps, on y travaille ! J'étais députée, j'avais porté le dossier déjà à l'époque de Roselyne Bachelot. Nous espérons que François Braun sera le ministre du certificat de décès", déclare-t-elle.D'autres sujets ont été abordés, comme la surmortalité infantile, avec un taux de 6,7 décès d'enfants de moins d'un an pour 1.000 naissances à La Réunion contre 3,6 pour 1.000 naissances en métropole. "C'est hallucinant, il faut investiguer", demande la présidente de la Région.L'élue a aussi formulé le souhait de voir de nouveaux équipements arriver à La Réunion : "Nous avons parlé de la recherche sur les dys et de la nécessité d'une école d'orthophoniste à La Réunion. On en a besoin et on en manque cruellement, notamment dans l'Est de La Réunion."