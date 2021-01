A la Une . Huguette Bello : "Informer n'est pas distraire"

Huguette Bello a convié la presse ce jeudi pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. L'occasion de rappeler son attachement à la presse libre mais aussi de faire le point sur l'action communale. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 13:27 | Lu 202 fois

Huguette Bello a livré un véritable plaidoyer en faveur de la presse libre ce jeudi matin, lors de la cérémonie de présentation des vœux à la presse. "Nous tenions à relancer cette cérémonie car c’est l’occasion pour nous de rappeler notre attachement à la pluralité et à la diversité de l’information", exprime la maire de cette ville pionnière en matière de journalisme. La commune de l’Ouest a en effet accueilli le journal d’Eugène Dayot, Le Créole, lequel s’opposait au système esclavagiste.



"Quand on voit le pluralisme, c’est le résultat des luttes qui ont occupé la société réunionnaise depuis la création du premier journal en 1794", ajoute la première magistrate avant de citer l'écrivain Albert Camus, pour qui un pays vaut souvent ce que vaut sa presse : "Une société qui supporte d’être distraite par une presse déshonorée et par un millier d’amuseurs cyniques court à l’esclavage" (fin de citation). "Informer n’est pas distraire", résume l'édile saint-pauloise.



"Tous les médias sont confrontés à une situation financière compliquée qui fait peser un danger sur son pluralisme. Nous devrons donc rester vigilants pour que la liberté de la presse perdure", appelle-t-elle. Et de mettre en garde : "La bataille de demain sera entre l’information de qualité et celle douteuse ou erronée".



Réussir le plan de vaccination



Cette présentation des vœux a également été l’occasion pour l’élue de faire le point sur l'action communale. Après l’ouverture du centre ambulatoire de l’Etang et le déploiement, avec le concours de l’Etat, de 20 médiateurs Covid, l’enjeu est désormais de réussir le plan de vaccination :"Le CHOR est déjà engagé sur le sujet, la ville travaille étroitement avec l’ARS et sera mobilisée dès que cela sera nécessaire. Le centre ambulatoire de l’Etang accueillera une partie du programme de vaccination pour l’Ouest".



Outre les défis liés à la pandémie, Huguette Bello explique avoir dû reprendre les rênes d’une "collectivité dans un état très alarmant" et rappelle les chantiers engagées depuis six mois : "un travail de redressement des comptes communaux sans augmentation des impôts" ; une diminution des indemnités des élus ; la réorganisation des services municipaux ; le lancement de la mutuelle communale solidaire, de la gratuité des transports scolaire ( dès la rentrée de janvier pour les primaires) et de la cantine à 1 euro (dès la rentrée d’août pour la première tranche d’élèves).



"Les bases d’un renouveau"



Concernant l’éducation, 2021 sera marquée par la mise en place du plan éducatif global. Alors que la rentrée arrive à grand pas, l’élue indique que "les équipes de la ville ont tout mis en œuvre pour faciliter la rentrée mais des zones d’incertitudes restent à éclaircir, notamment le brassage des élèves à la pause déjeuner et la possibilité de la pratique du sport dans les salles". La ville s’engage par ailleurs à fournir des masques à fenêtre aux personnels des maternelles et atsem pour faciliter les interactions. Une "véritable politique" à destination des séniors est aussi annoncée.



Cette nouvelle année marquera aussi pour la commune l’engagement des grandes opérations de renouvellement urbain sur le centre-ville de Saint-Paul et les pôles d’entrée de ville. "Cela favorisera les activités touristiques et de loisirs", souligne Huguette Bello. "Concernant la qualité de vie, des opérations 'vide fond de cour' ont été effectuées et une brigade environnementale pour verbaliser les pollueurs est mise en place".



"2021 permet de poser les bases d’un renouveau pour faire de Saint-Paul un poumon vert, le grenier de La Réunion, une station balnéaire bleue, un phare de la culture et du sport", résume-t-elle. "Notre créolité constitue la pierre angulaire de notre modèle de société à la Réunion, il faut continuer à défendre ce patrimoine très cher aux Réunionnais".





