Huguette Bello : "Didier Robert, c’est l’Attila des finances publiques"

À la veille de l’Assemblée plénière du Conseil régional, la présidente Huguette Bello a organisé une conférence de presse pour présenter les débats qui auront lieu demain. Le thème de ce point presse portait principalement sur la situation financière et le budget régional de l’année 2020, que la nouvelle majorité découvre depuis son arrivée. L’occasion de dévoiler l’ardoise laissée par l’ancienne mandature. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 16:08

"J’ai été élue présidente il y a 28 jours et il ne se passe pas un seul jour sans qu'on prenne connaissance d’éléments qui faisaient partie de nos craintes durant la campagne. La Région est dans une situation préoccupante et c’est une mauvaise nouvelle pour La Réunion", lance en guise de préambule Huguette Bello. La présidente de Région a organisé une conférence de presse pour évoquer la situation financière de la collectivité régionale.



"L’heure de vérité a sonné", a prévenu l’ancienne maire de Saint-Paul. Dès demain, lors de l’assemblée plénière, les conseillers régionaux vont éplucher le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion humaine et le compte administratif 2020. "Ces chiffres s’imposent à nous tous. La population doit être informée. Nous avons le devoir d’un langage de vérité : la situation financière régionale est alarmante", affirme-t-elle.



Une dette de 1,241 milliard d’euros



C’est Patrick Lebreton, le 1er vice-président en charge de la commission finances, qui a dévoilé les chiffres. La Réunion est endettée à hauteur de 1,241 milliard d’euros. Actuellement, l’épargne brute est à hauteur de 106 millions, contre 186 en 2010. L’épargne nette est de 46 millions, ce qui "ne permet même pas de payer un demi-lycée", déplore le maire de Saint-Joseph, qui ajoute que sur les deux dernières mandatures, les dépenses ont augmenté 3 fois plus que les recettes.



La situation financière décrite par la nouvelle majorité est jugée "alarmante". Patrick Lebreton indique que "la faiblesse de l’épargne impose de recourir systématiquement à l’emprunt. L’encours actuel est de 1,241 milliard d’euros. La capacité de désendettement se porte sur 11,7 ans, alors que le plafond pour les régions est de 9 ans". Il estime que la priorité est de "ramener la sincérité dans nos comptes."



"Un multirécidiviste de la gabegie d’argent public"



C’est ensuite Ericka Bareigts qui est monté au créneau. "Le choc est important vu l’ampleur, mais nous sommes à moitié surpris. Nous avions détecté des faits signifiants. Ce n’est pas un fait isolé, Didier Robert récidive. Après Le Tampon et la CASUD, c’est la Région. C’est un multirécidiviste de la gabegie d’argent public. Les collectivités qu’il dirige ne sont pas mises au service de l’intérêt général, mais pour un intérêt bien plus particulier", a taclé la maire de Saint-Denis.



Mais Ericka Bareigts ne s’est pas arrêtée là. "Il a pris le risque d’amener notre pays au bord de la ruine. Un des marqueurs de sa manipulation est qu’il n’a jamais cessé de montrer son autosatisfaction dans les médias. Il a donné des chèques en bois aux communes pour un soutien public. Il a donné 400 millions d’euros qui n’existent pas. Il n’a reculé devant rien. Il a joué au poker menteur et il a perdu."



Une faute politique



La nouvelle majorité est revenue sur la question de la continuité territoriale et notamment le courrier de l’État qui rappelle que la région bénéficie d’un soutien financier de 5 millions d’euros par an au travers de LADOM. Un audit va être lancé avant toute remise en cause du dispositif. "La continuité territoriale existait, mais n’a pas été utilisée par logique politicienne. Il a refusé de l’argent de l’État pour apparaître comme le seul maître d’ouvrage. C’est une faute politique", insiste Ericka Bareigts.



Pour la présidente de Région, "aucun des présidents précédents n’a laissé la Région dans cette situation. Didier Robert, c’est l’Attila des finances publiques". Reste à savoir si ce dernier sera bien présent ce vendredi ors de l’assemblée plénière pour se défendre de ces attaques.



