A la Une . Huguette Bello : ​Agissons ensemble pour protéger les femmes contre toutes formes de violences !

La présidente de la Région Réunion exprime sa tristesse après la mort de Lise-May à St-Joseph et demande aux instances décisionnelles plus de moyens. Par NP - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 17:02

Au nom de chaque conseillère et conseiller régional, j’exprime ma profonde tristesse et mes sincères condoléances aux enfants et à la famille de Lise-May de Saint-Joseph qui a succombé sous des coups de couteau de son ex-conjoint.

Rien au monde ne peut justifier cet acte de barbarie qui a enlevé la vie à une fille, une mère, une voisine dont les qualités relationnelles, la bienveillance et la gentillesse n’étaient plus à démontrer au sein de son entourage dans le quartier de Jean Petit, atterré par ce drame sanglant.



La lutte contre les violences faites aux femmes déclarée « grande cause nationale » ne doit pas rester une proclamation d’intention.



Ensemble, citoyens et élus, demandons à nos instances décisionnelles de renforcer les moyens de nos services sociaux, judiciaires et policiers pour être en mesure de réagir plus vite, avec plus d’efficacité pour mettre sous protection nos filles, sœurs, voisines et amies contre la violence aveugle et sans limite des hommes éconduits.



Je m’adresse aussi aux familles, aux mères, aux pères, sœurs et frères, pour sensibiliser chacune et chacun autour de nous sur les efforts que nous devons tous encore faire pour apprendre dès le plus jeune âge, aux petites filles et petits garçons à vivre ensemble dans une relation fondée sur le respect mutuel des différences et de la liberté de chaque être humain à disposer de ses choix de vie.



Je vois le sourire tendre de Lise-May sur la photo publiée dans la presse et je ne peux m’empêcher de penser avec une vive douleur à toutes ces femmes qui perdu leur vie parce qu’elles ont décidé de prendre leur liberté et de vivre leur vie autrement.