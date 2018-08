Hugo Lloris inculpé pour conduite en état d'ivresse

Le gardien de l'équipe de France de football Hugo Lloris a été contrôlé positif à un test d'alcoolémie alors qu'il circulait dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de Londres et il a été inculpé de conduite en état d'ivresse.



Le capitaine des Bleus, âgé de 31 ans, a passé sept heures en cellule de dégrisement avant d'être formellement inculpé, selon le journal The Sun.



"Il a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de Westminster le mardi 11 septembre", selon le porte-parole de Scotland Yard.