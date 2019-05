Economie Huawei : "Nous continuerons à fournir nos clients avec des produits et services de qualité optimale" Le constructeur chinois Huawei, sort pour la première fois du silence en réponse à la guerre commerciale que le gouvernement américain lui livre depuis plusieurs mois. Huawei a choisi la voie du communiqué de presse afin d'expliquer sa position. Voici le texte traduit ainsi que la version originale.

"Récemment, une poignée d’organismes de normalisation et d’industrie ont suspendu certains aspects de collaboration avec Huawei en réponse à une pression politique. Nous sommes déçus par ces décisions mais elle n’affecteront pas nos opérations quotidiennes. Nous continuerons à fournir nos clients avec des produits et services de qualité optimale.



Huawei est un membre actif de plus de 400 organismes de normalisation, d’alliances industrielles et de communautés open source, où nous exerçons dans plus de 400 positions clés. Nous contribuons activement à ses groupes et au long des années nous avons soumis près de 60.000 projets. Actuellement, notre travail avec la majorité des organismes de normalisation continue comme à son habitude. En avançant, nous continuerons à faire notre part et travailler avec des organismes de normalisation et d’industrie afin de construire un écosystème industriel robuste.



Les normalisations représentent la connaissance que nous avons collectivement distillé de toutes les innovations en science et technologie. Des normalisations ouvertes et globalement unifiées promeuvent la synergie le long de la chaine de valeur, ce qui aide tout le monde à fournir leur clients en produits et services qui sont non seulement avancés mais de bien meilleure qualité. C’est cela qui a permis à la société d’information de devenir si forte.



La plupart des organismes de normalisation, de communautés open source et d’alliances industrielles respectent les principes de transparence, franchise, impartialité et non-discrimination. Ces principes posent la fondation pour le développement sain et durable de l’industrie de l’ICT (technologie d’information et de communication).



Huawei n’a violé les articles d’association pour aucune de ces organisations et pourtant un petit groupe d’entre eux ont décidé de suspendre la collaboration sans aucune base légale. Leurs actions vont contre les principes même qu’elles prétendent avoir et se discréditent en tant qu’organisation internationale. Finalement, les décisions tells que celles-ci engendreront des normes fragmentées, y compris la fragmentation dans les normes d’information et de communication, et ne serviront qu’à augmenter les coûts et risques pour tous sur la chaine de valeur.



Nous croyons que ces actions ne représentent pas la volonté de l’industrie. Malgré des contretemps tells que ceux-ci, nous sommes confiants que l’industrie des technologies de l’information et de la communication connaitra un développement durable sur le long-terme."

l Recently, a handful of standards and industry organizations have put some aspects of collaboration with Huawei on hold in response to political pressure. We are disappointed by these decisions, but they will not have an effect on our daily operations. We will continue to provide our customers with top-quality products and services.



l Huawei is an active member of over 400 standards organizations, industry alliances, and open source communities, where we serve in more than 400 key positions. We proactively contribute to these groups, and over the years we have submitted nearly 60,000 proposals. Currently, our work with the majority of standards organizations proceeds as usual. Moving forward, we will keep doing our part and work with standards and industry organizations to build a robust industry ecosystem for everyone.



l Standards represent the wisdom we have collectively distilled from all innovation in science and technology. Open and globally unified standards promote synergy along the value chain, which helps everyone provide their customers with products and services that are not only more advanced, but of much higher quality. This is what helped information society grow so strong in the first place.



l For the most part, all standards organizations, open source communities, and industry alliances hold true to the principles of transparency, openness, fairness, and non-discrimination. These principles lay the foundation for the healthy and sustainable development of the ICT industry.



l Huawei has not violated the articles of association for any of these organizations, and yet a small group of them have decided to suspend collaboration without any legal basis. Their actions go against the very principles that they purport to hold, and undermine their credibility as international organizations. Ultimately, decisions like this will result in fragmented standards, including fragmentation in information and communications standards, and will only serve to drive up costs and risks for everyone along the value chain.



We believe that these actions do not represent the will of the industry. Despite setbacks like this, we are confident that the ICT industry will enjoy long-term, sustainable development.





