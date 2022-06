A la Une . Houle mortelle au Gouffre de l'Étang-Salé: Les circonstances du drame mieux connues

L’épisode de vigilance vagues-submersion renforcée a malheureusement fait une victime hier. Une mère de famille est décédée après avoir été balayée par une vague. Le scénario de cette tragique sortie en famille pour admirer l'état de la mer est mieux connu aujourd'hui. Par NP - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 18:25





Le fils a eu plus de chance. Il a eu la vie sauve mais souffre de multiples fractures. Il a été transporté hier matin dans un état grave au CHU sud. Son pronostic vital n'est plus engagé depuis la journée de mercredi. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à une femme de 68 ans à l'Etang-Salé, les circonstances de cet accident dû à l'imprudence se précisent. La mère de famille et son fils d'une quarantaine d'années se trouvaient entre le parking et le gouffre. Ils n'ont pas eu le temps de réagir face à une vague plus grosse que les autres lorsque celle-ci a surgi du récif escarpé de ce lieu très touristique.C'est alors la puissance du ressac, lors de cet épisode de houle comparable à celui de 2007, qui a ballotté les corps des deux badauds venus de Saint-Leu pour admirer le spectacle de la mer déchaînée. Aucun des deux n'est tombé à l'eau. Mais la tête de la mère a malheureusement heurté les rochers dans le tumulte de la vague qui venait de se fracasser au niveau du point de vue.Le fils a eu plus de chance. Il a eu la vie sauve mais souffre de multiples fractures. Il a été transporté hier matin dans un état grave au CHU sud. Son pronostic vital n'est plus engagé depuis la journée de mercredi.