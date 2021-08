Rubrique sponsorisée Houle : les filets de baignade retirés aux Roches noires et à Boucan Canot

Un train de houle va toucher Saint-Gilles-les-Bains. Ces mauvaises conditions vont entraîner l’interdiction de la baignade et des activités nautiques aux Roches Noires et à Boucan Canot à partir de ce mercredi 11 août 2021, en début d’après-midi. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 11:30

Par mesure de prévention, la Ville de Saint-Paul retirera les filets. La flamme rouge sera donc hissée. Des panneaux d’interdiction de la baignade et des activités nautiques jusqu’à nouvel ordre seront installés pour assurer la sécurité du public aux Roches et à Boucan.



Dès que la météo le permettra à nouveau, les filets seront réinstallés à Boucan Canot et aux Roches Noires pour permettre le retour à la baignade dans les zones dédiées.



La piscine de Boucan Canot n’est pas accessible non plus en raison d’un niveau d’eau trop bas.