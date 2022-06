Rubrique sponsorisée Houle australe : les filets retirés aux Roches et à Boucan

La houle à venir va concerner Saint-Gilles-les-Bains. Ces conditions météorologiques entraînent l’interdiction de la baignade et des activités nautiques sur la plage des Roches Noires et de Boucan Canot depuis ce lundi 27 juin 2022. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 11:36

Par mesure de prévention, la Ville de Saint-Paul retire les filets de baignade. La flamme rouge est hissée. Afin d’assurer la sécurité du public, des panneaux d’interdiction de la baignade et des activités nautiques sont installés jusqu’à nouvel ordre.

Une fois la météo redevenue favorable, les filets seront à nouveau installés aux Roches et à Boucan afin de permettre le retour à la baignade dans les zones dédiées.

En attendant, la baignade à la piscine naturelle de Boucan Canot reste cependant possible.