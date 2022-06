Communiqué Houle : La plus grande prudence reste de mise sur le littoral, le centre opérationnel activé en préfecture

Alors que la vigilance vagues-submersion se poursuit et que deux personnes ont été emportées par les vagues au gouffre de l'Etang-Salé (l'une décédée, l'autre grièvement blessée), la préfecture rappelle que la plus grande prudence reste de mise. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 09:15

Le communiqué :



L'épisode de vagues-submersion se poursuit dans le Sud et l’Ouest de La Réunion. La houle de Sud-Sud-Ouest atteint actuellement son pic, à savoir 6 mètres en moyenne entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre, avec des pics à plus de 12m.



Le préfet qui avait activé le Centre Opérationnel en Préfecture (COP) en posture veille renforcée dès 17h hier a décidé de le faire passer tôt ce matin en posture opérationnelle.



Deux victimes sont malheureusement à déplorer ce matin, l’une décédée et l’autre est en état d’urgence absolue. Elles ont été emportées par les vagues à l’Étang Salé, après avoir franchi un périmètre interdit par arrêté municipal.



Le préfet de La Réunion renouvelle son appel à la plus grande prudence pendant toute la durée de l’alerte: ne partez pas en mer, tenez-vous éloignés de côtes et ne prenez aucun risque pour prendre des photos ou des vidéos des vagues.



Rappel des consignes de sécurité



- N’empruntez pas les routes fermées à la circulation. Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



- Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : ne prenez pas la mer et protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau.







- Ne pratiquez pas d’activité nautique ou de baignade, y compris dans le lagon.











- Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux. Ne prenez pas de risque pour prendre des photos ou des vidéos des vagues.











- Surveillez attentivement les enfants et évitez les jeux à proximité de l’eau.











- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.











- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres.











