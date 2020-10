A la Une . Houle : Des vagues de 3,5 mètres attendues ce soir

Météo France a publié un bulletin spécial aujourd'hui. Un train de houle va concerner les côtes Ouest et Sud. Des vagues jusqu'à 3,5 mètres devraient déferler. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 13:30 | Lu 250 fois

Bulletin de Météo France



Un train de houle de Sud-Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud. Le Pic est attendu durant l'après midi de vendredi avec des hauteurs comprises entre 3 mètres et 3 mètres 50. La période est comprise entre 15 et 16 secondes.



La houle s'amortit progressivement en journée de Samedi 17 pour atteindre 2 mètres en fin d'après midi.



Hauteurs Prévues :

3 mètres à 3 mètres 50

Durée probable du phénomène : 30 heures

Début de validité :

Immédiat

Zones intéressées :

De la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.

Fin de validité :

Samedi 17/10/2020 vers 16h locales.





Publicité Publicité