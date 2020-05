Communiqué Hôtels et restaurants: Les professionnels se forment pour une réouverture sécurisée

Les restaurants, café, et autres boites de nuit sont toujours fermés suite à l'épidémie de Covid-19. Si les professionnels du secteur espèrent pouvoir rouvrir leurs établissement le 2 juin prochain à La Réunion, des mesures sanitaires devront être appliquées, qui nécessiteront la formation du personnel, comme l'indique l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie dans un communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 19:52 | Lu 125 fois

Les professionnels du CHR se forment pour une ouverture sécurisée de leurs établissements.



La période, sans précédent, que nous traversons est extrêmement difficile pour l’ensemble des activités économiques et en particulier pour les CHR.

Hotels, cafés, restaurants, établissements de nuit ont dû brutalement fermer leurs portes sans même savoir à quelle date seraient autorisées les réouvertures …

Avec La Préfecture de la Réunion , l’Umih Réunion a oeuvré pour une reprise anticipée des bars et restaurants.Une équipe de professionnels des secteurs des CHR s’est mobilisée pour la rédaction d’une charte locale de déconfinement de nos activités .



Hélas, sauf coup de théâtre , nous devrons attendre le 2 juin pour lever les rideaux de nos établissements.



Afin de préparer cette réouverture les professionnels de l’Umih et AKTO, opérateur de compétences du secteur CHR ont mis en place un programme de formation destinés à nos collaborateurs .Ces formations constitueront un gage de sécurité pour les personnels et les clientèles.Elles seront financées par le Fonds National pour l’Emploi, géré par la DIECCTE de La Réunion, et mis en œuvre à la Réunion par l’OPCO AKTO.



Les modules à destination des salariés, financées à 100% par le FNE Formation pour les entreprises en activité partielle, sont organisées de la manière suivante :



 Personnels de salle

 Personnels de cuisine

 Personnels d’étage

 Personnels en situation de réception des publics (réceptionnistes, personnels d’accueil, …)

 Exploitants d’établissement



Le format retenu est une formation à distance, de 3 à 7 heures par module. Chaque entreprise choisit son ou ses modules, sans limite de salariés par structure.

Ces formations sont dispensées pendant le temps d’activité partielle pour les salariés qui bénéficient du dispositif .



Vous trouverez ci-dessous une sélection de 7 organismes de formation partenaires, spécialisés dans les formations à l’hygiène alimentaire et des formations à distance. Cette liste n’est pas exhaustive et vous pouvez sélectionner toutefois d’autres prestataires de formation.





