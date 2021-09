Hôtels : Les réservations comme motifs impérieux ?

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Le plan de désescalade a démarré ce lundi et a notamment permis aux restaurants et bars de rester ouverts jusqu'à 21 heures depuis le début de la semaine. Mais le monde économique en grande peine depuis le début de l'épidémie de coronavirus au début de l'année dernière fait toujours face à de fortes difficultés.



C'est notamment le cas pour les restaurateurs, hôtels ou gîtes des écarts de l'île. Ces entreprises accueillent une grande partie de leur clientèle les week-ends. Mais le confinement est toujours en vigueur - encore au moins pour deux semaines - le samedi et le dimanche. Le rayon de déplacements autorisés est de 10 kilomètres autour du domicile. Le desserrement des mesures restrictives n'a donc pas d'impact pour ces hôtels et restaurants.



Des réservations comme motifs impérieux ?



C'était notamment le cas au début du reconfinement de La Réunion suite à l'emballement de l'épidémie de coronavirus au mois de juillet. Le préfet avait autorisé comme motif impérieux le fait de se rendre à l'hôtel si la réservation avait été faite avant l'annonce de la mise en place des mesures restrictives.



Mais les édiles de La Réunion souhaiteraient voir un nouvel assouplissement des limitations actuellement en place (jusqu'au 20 septembre) afin d'aider les hôtels qui se trouvent donc à plus de 10 kilomètres de leur clientèle. Les solutions vont être étudiées par les autorités. Les élus souhaiteraient voir les réservations hôtelières figurer parmi les motifs de déplacements hors du rayon autorisé.



La vaccination, pierre angulaire du retour à la normale



Les services de la préfecture comme les élus ont à nouveau évoqué la nécessité de faire avancer la couverture vaccinale à La Réunion : Plus de 50% des Réunionnais ont un schéma vaccinal complet.



Mais ce taux est encore loin de l'immunité collective qui devrait permettre la levée des restrictions qui limitent actuellement les déplacements des réunionnais et impactent fortement l'économie.