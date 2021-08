La grande Une Hôtel de ville de Saint-Pierre : Une restauration hors du commun

Chaque jeudi, architecte, entrepreneurs et responsable de la mairie se donnent rendez-vous pour la fatidique réunion de chantier. Celle de la rénovation de l’hôtel de ville de Saint-Pierre, un monument historique classé depuis 1982. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 12:57

"Emblématique", "exceptionnel", "fabuleux". À l’évocation de la restauration de l’hôtel de ville de Saint-Pierre, les superlatifs fusent de toutes parts.



Et pour cause, cet édifice datant de 1736 est classé monument historique depuis 1982.



Célèbre magasin de vivres construit par des ingénieurs de marine dans la deuxième moitié du 18e siècle, le bâtiment sera transformé en hôtel de ville en 1825, cédé par le roi à la commune.



Plusieurs éléments seront ajoutés au fil des années à l’image des lucarnes pour une meilleure ventilation. Sa couleur ocre sera remplacée par du blanc. Le tout dans un style néo-classique.



90.000 bardeaux fendus à la main



En 2020, un chantier unique est amorcé pour redonner toute sa splendeur à ce bâtiment gorgé d’histoire.



Dans le respect des règles d’antan, des entrepreneurs chevronnés utilisent notamment du sable et de la chaux pour recouvrir la façade. Dominique Valin, le dernier bardeautier de l’île, lui, s’atèle à une délicate mission. Celle de la couverture de l’édifice avec pas moins de 90.000 bardeaux fendus à la main.



Un savoir-faire plébiscité par la profession sous l’œil aguerri de l’architecte du patrimoine Stéphane Barbotin-Larrieu. "Je veille à ce que le projet soit réalisé dans les règles de l’art. Nous travaillons avec des matériaux les plus naturels et traditionnels possibles. Le mur est en moellon de basalte. La charpente en bois exotique. La couverture en bardeau de tamarin cloué à la pointe de cuivre. C’est exceptionnel", confie-t-il au pied de la bâtisse.



"On a redonné vie à un bâtiment"



À mi-chemin de la fin des travaux, prévue pour mars 2022, des étudiants viennent s’imprégner des techniques ancestrales avec pour dessein de perpétuer ces métiers rares. Au total pas moins de cinq corps de métiers sont présents : "le couvreur, le charpentier, le maçon, le peintre, le menuisier", détaille Faouzi Ben Abdallah, directeur de la société de réhabilitation S2R.



"On a redonné vie à un bâtiment. Un bâtiment qui est plus beau qu’à l’origine", se félicite Jean-Louis Vienne, responsable de la sécurité du chantier.



Sous l’égide de Pascal Laude, responsable du pôle valorisation du patrimoine à la mairie de Saint-Pierre, une exposition rendant hommage à la réhabilitation de l’hôtel de ville sera proposée aux Réunionnais lors de son inauguration.



