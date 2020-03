Hôtel Le Lux: Le licenciement de deux salariés pour de faux avis sur TripAdvisor annulé

Ils ont été licenciés pour des motifs infamants dont l’employeur était en réalité responsable car étant l’instigateur des faits, a conclu le conseil des prud’hommes hier. Leur licenciement est donc annulé, et l’hôtel Le Lux doit désormais verser à ces deux salariés 53.000 et 57.000 euros de dommages et intérêts.



À l’origine de ce licenciement plus qu’abusif, une consigne étonnante donnée en 2018: le supérieur des deux salariés leur demande de poster de faux avis positif concernant l’établissement sur le site TripAdvisor. Il leur demande également de poster de faux avis négatif sur leurs concurrents, Le Palm et le Blue Margouillat, afin de faire remonter la côte du Lux sur le célèbre site internet, comme le révélait alors le Journal de l’Île.