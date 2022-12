A la Une . Hostilité contre la politique “zéro-covid” : La Chine appelle à la “répression” des manifestants

Survenus dans la nuit de mardi au mercredi 30 novembre, les derniers affrontements à Canton, dans le sud de la Chine, a entraîné le durcissement des autorités contre les opposants à la politique “zéro-covid”. Par P.J. - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 06:20

La politique sanitaire avec confinements à répétition instaurée depuis trois ans, dont les mesures sont qualifiées de "draconiennes", a engendré une certaine frustration chez les locaux. D’ailleurs, à une question de l’AFP, un habitant de Shangaï, âgé de 17 ans, a déclaré que "ces mesures tuent plus que la Covid-19".



Des mobilisations contre les restrictions sanitaires se multiplient, forçant ainsi à un déploiement massif de la police anti-émeute dans les rues. Des vidéos publiées sur les réseaux et vérifiées par l’AFP témoignent de violents affrontements entre les manifestants et la police.



Supervisant les forces de l’ordre, la Commission des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois a estimé qu’il "était nécessaire de réprimer les activistes d’infiltration et de sabotage des forces hostiles conformément à la loi".



Mis à part la politique "zéro-covid" chinoise, les frustrations vis-à-vis du système politique actuel poussent les manifestants à réclamer la démission du président Xi-Jinping.