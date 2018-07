Société Hospitalisation à domicile à La Réunion : La pétition à charge contre l'ARS prend de l'ampleur... Le conseil de surveillance de l’ARS, présidé par le Préfet, a voté le PRS2 ( Plan Régional de Santé 2) inchangé concernant le volet des personnes âgées... Pourquoi la problématique des gramouns à La Réunion semble être occultée pour l’instant ? Quelques pistes de réflexion…





La Ministre de la Santé préconise l’HAD mais pourtant…



Deux structures associatives, L’ARAR et l’ASDR, peuvent elles seules subvenir aux besoins croissant d’hospitalisation à domicile dans notre île ? C’est tout du moins ce que semble estimer l’ARS. A les écouter la réponse serait oui, nul besoin de démultiplier les intervenants… Les chiffres hurlent le contraire pourtant et la Ministre Agnès Buzin préconise l’HAD avant l’inéluctable hospitalisation ou placement en EHPAD des personnes âgées. Qui, dans l’ombre voit bien les choses continuer ainsi et aurait une oreille attentive de l’ARS ?



Des fédérations qui n’ont pas envie que les choses bougent



La FEHAP se satisfait manifestement tout à fait de ce marché de l'hospitalisation à domicile dans la distribution des rôles actuels. Cette fédération regroupe les établissements associatifs du médico social (de type Fondation Père Favron, Association Frédéric Levavasseur, Saint Francois d Assise…



Une seconde fédération traîne aussi des pieds.... La FNEHAD, fédération des HAD dispose d’un délégué régional à la Réunion qui une année sur deux vient de l’ARAR ou de l’ASDR. Pour mémoire ces deux associations ont actuellement le monopole de l'hospitalisation à domicile dans notre île.



Conflit d’intérêt ?



Il est évident que des liens croisés existent entre ces deux fédérations bien installées dans leur monopole de l’hospitalisation à domicile… La décision prise par l’ARS d’ouvrir à d’autres acteurs le marché, pour le bien de Gramouns, en grand état de précarité ne les aurait décidément pas arrangées.



Il ne ferait pas bon vouloir entrer dans le pré carré du sanitaire à La Réunion



Les directeurs, présidents d'établissements medico social type EHPAD et EHPA et également le monde associatif du handicap établissements MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) et FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) SAMSAH (service d'accompagnement médicalisé pour adultes porteurs de handicap) et autres SAVS (Service d accompagnement à la vie sociale) le savent bien.



Ce monde d’associations est une véritable économie où l’on retrouve toujours les mêmes têtes qui distribuent les subventions et font la pluie et le beau temps. Des têtes que l’on retrouve au conseil d’administration de l’ARAR mais aussi dans d’autres associations bien connues de la place… L’ARS a pris sa décision de ne pas ouvrir l’hospitalisation à domicile à d’autres acteurs en dépit de l’urgence, un arbitrage très certainement motivé par une raison mais encore faudrait-il savoir laquelle ?



Mais des voix se lèvent



A l'initiative d'entreprises privées du secteur de la santé, mais aussi des personnels soignants, une pétition a été lancée le 29 juin. Cette dernière, en direction du conseiller technique chargé de la santé du cabinet du Premier Ministre demande une mission IGAS concernant l'ARS OI et le PRS2...







