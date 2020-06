A la Une . Hospitalisation à domicile: Mona Kanaan pousse l'ARS devant le tribunal administratif

Son combat continue. Mona Kanaan, à la tête de la société « Pour être bien chez soi » (qui propose des soins à domicile plus particulièrement pour les personnes âgées), sera devant le tribunal administratif ce vendredi.



Son objectif : faire annuler le projet régional de santé validé par l’ARS en 2018 afin de pouvoir installer deux établissements supplémentaires d’hospitalisation à domicile (HAD) spécialisés en gériatrie.



Après 12 ans de travail et 21 refus de l’ARS, elle se prépare à défendre son recours, déposé en 2018, devant le juge administratif.



Elle se dit "contre l’activité oligopolistique de l’HAD ARAR et de l’HAD ASDR" et demande un agrément HAD pour ouvrir des établissements capables d’accueillir les patients qui nécessitent des soins en sortant d’hospitalisation. En effet, l’ARAR et l’ASDR sont deux associations qui gèrent les deux HAD existantes et Mona Kanaan cherche à en ouvrir davantage, mais dans le privé.



