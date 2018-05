Hospitaliers : Le mouvement se durcit

Demain, le mouvement de grève des hospitaliers va se durcir, et David Belda, de FO, appelle les réunionnais à la solidarité, car dit-il, "Il ne s'agit pas seulement de l'indexation des primes des infirmiers et des aide-soignants, mais bien de votre santé". S'estimant méprisés et floués par les décideurs, les syndicats l'annoncent: La Réunion sera bloquée demain.



Par ailleurs, David Belda appelle toute la fonction publique à se joindre au mouvement. Des blocages sont prévus.