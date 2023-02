Hors cadre à Bras Canot… C’est gratuit !

HORS CADRE est un projet subventionné par l’Union Européenne, Terh Gal Ouest et la Région Réunion dans le cadre du dispositif LEADER. Il bénéficie aussi du soutien de la Ville de Saint-Paul « HORS CADRE est un projet de territoire d’envergure qui allie des amateurs, de l’émergence artistique et des professionnels reconnus. Il se base sur l’échange, la rencontre, l’inscription du projet dans une temporalité longue et la danse. Avec une question subsidiaire : Comment faire société ensemble avec la danse ? » (source FB Morphose)