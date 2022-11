A la Une . Horreur en Belgique : Un père tue ses deux fillettes

Un homme a été interpellé après la mort violente de ses deux filles. Il a avoué le meurtre de ses enfants de 5 et 8 ans. Par C.L. - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 07:18

Le père avait la garde de ses filles le mercredi et le samedi, mais espérait les voir plus souvent et avait demandé la garde partagée, s'étant heurté au refus de la mère.



Mercredi 16 novembre, les fillettes étaient avec leur père qui devait les ramener chez leur mère vers 18 heures. Cette dernière s’inquiète quand elle ne les voit pas arriver.



Elle tente alors d’appeler le père plusieurs fois, sans succès. Quand il finit par décrocher, il aurait prononcé cette phrase glaçante : "C’est trop tard, elles sont mortes". Des propos rapportés par Sud Info.



Le père prend la fuite et à l’arrivée des policiers, les corps des deux fillettes sont retrouvés dans leur lit. L’homme est arrêté quelques heures plus tard après un accident de voiture. Il a été entendu et a avoué les faits.