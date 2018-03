Horaires des piscines et aires nautiques

Bois-de-Nèfles



Périodes scolaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h10 et de 16h15 à 17h45. Mercredis de 15h30 à 17h45.

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h45 et de 15h00 à 17h45.



Périodes de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45.

Les horaires indiqués sont ceux d’ouverture des caisses et de sortie de l’eau.





Marie Lisette TALATE



Périodes scolaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h05 et de 16h40 à 18h00. Mercredi de 15h30 à 18h00.

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h45 et de 15h00 à 17h45.



Périodes de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h45 et de 14h00 à 18h00 (18h45 en janvier). Les horaires indiqués sont ceux d’ouverture des caisses et de sortie de l’eau





Centre Nautique Josselyn FLAHAUT :



Périodes scolaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h15 et de 16h30 à 17h45 (18h45 en été). Mercredis de 15h30 à 17h45.

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h45 et de 15h00 à 17h45.



Périodes de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45 (18h45 en été).





Centre Nautique de Vue Belle :



Périodes scolaires :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h50 à 13h05 et de 16h30 à 17h45 (18h15 en été) Mercredis de 15h30 à 17h45.

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h45 et de 15h00 à 17h45.



Périodes de vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45 (18h45 en été).

Il est à noter que la fermeture des caisses se fait 15 min. avant l’évacuation des bassins (sortie de l’eau).