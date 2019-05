Horaires, circulation dimanches et jours fériés...le réseau Car Jaune évolue à compter de demain

- lundi au vendredi en périodes scolaires- samedi toutes périodes et lundi au vendredi en vacances scolaires- dimanche et jour fériéLes horaires sont à consulter sur le site www.carjaune.re La ligne ZO desservira les arrêts Cafés de Chine, Aéroport Roland Garros et Pôle d’Echanges de Duparc (excepté pour 4 voyages par jour– détails sur le site www.carjaune.re). Un service partiel supplémentaire de la ligne T sera mis en place- La ligne O4 fonctionnera les dimanches et jours fériés en remplacement de la ligne O3- La ligne E2 desservira l’arrêt Lastic La Mare les dimanches et jours fériés.- La ligne E3 desservira l’arrêt Ecole Quartier Français du lundi au samedi mais ne fonctionnera pas les dimanches et jours fériés- La ligne ZE sera supprimée- 2 allers/retours de la ligne S5 seront supprimés- L’arrêt Roland Garros deviendra l’arrêt Barachois