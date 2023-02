A la Une . Hôpitaux : les nouvelles dispositions pour le port du masque à compter de lundi

Les nouvelles dispositions de port du masque chirurgical au sein des établissements du Groupement Hospitalier de Territoire de La Réunion (CHU de La Réunion, GHER, CHOR et EPSMR) s'appliquent à compter de ce lundi 27 février. Le communiqué du CHU : Par LG - Publié le Samedi 25 Février 2023 à 11:34

Les personnels doivent porter un masque chirurgical dans toutes les situations de soins et dès l’entrée dans la chambre d’un patient.



Le port du masque par le patient et/ou le professionnel de santé lors des consultations externes reste à l’appréciation du consultant.



Le masque peut être retiré par les personnels lorsqu’ils ne sont plus en contact avec un patient (pause, staff, réunions professionnelles...) ainsi que dans les parties communes de l’établissement (couloirs, halls...)



Le masque peut être retiré par les personnels dans les lieux non ouverts aux patients : directions, laboratoires, stérilisation, pharmacie, bureaux...



Les visiteurs ne sont plus tenus de porter un masque dans les bâtiments de l’établissement, mais ils sont informés qu’ils doivent porter un masque dès l’entrée dans la chambre d’un patient.



Le masque reste obligatoire dés l’entreé dans l’établissement pour tout personnel, patient ou visiteur, présentant une symptomatologie respiratoire.