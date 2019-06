Hôpital du Sud : soutien au personnel en grève !

Je soutiens la nécessité de disposer de meilleures conditions d'accueil et de travail au CHU de Saint-Pierre !



Je me bats depuis des années aux côtés de toutes les parties prenantes pour préserver la qualité du service public hospitalier, notamment en termes de bien-traitance des patients et de respect du personnel soignant.



Retenue à l'assemblée nationale, je réitère mon plein soutien à tous les agents hospitaliers en difficulté et les patients qui souffrent d'attendre trop longuement leur prise en charge aux urgences.



Je souhaite que des négociations soient engagées et aboutissent rapidement, dans l'intérêt supérieur de la population.



Nathalie Bassire

Députée de La Réunion