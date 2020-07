zinfos-moris.com Hôpital Candos, Victoria : Une femme réclame ses jumeaux âgés de 9 jours

Par E. Moris - Publié le Jeudi 2 Juillet 2020 à 13:48 | Lu 296 fois





A lire l'intégralité de l'article en cliquant... Une histoire à dormir debout ! Une jeune femme, habitant Poudre D’or Hamlet, affirme avoir accouché de jumeaux le 23 juin à l’hôpital Candos, Victoria.Elle soutient que c’est à 8 mois et demi de grossesse que les bébés ont voulu voir le monde. Ses jumeaux, une fille et un garçon, dit-elle, ont été placés dans un incubateur.