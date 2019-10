Actu Ile de La Réunion Hongkong : La vidéo d'un policier tirant sur un manifestant

Environ 100.000 personnes ont encore manifesté aujourd'hui dans les rues de Hongkong pour exiger l'instauration d'une vraie démocratie.



Comme les fois précédentes, de violents heurts ont opposé les manifestants à la police qui, pour la première fois, a tiré à balles réelles.



51 personnes âgées de 11 à 75 ans ont été blessées mardi, selon un bilan, établi à 20 heures locales (6 heures à La Réunion). Deux d'entre elles, dont un jeune homme de 18 ans victime d'un tir à balle réelle dans la poitrine, sont dans un état critique, tandis que deux autres sont dans un état grave.

Les Hongkongais continuent à manifester, malgré le retrait total du projet de loi d’extradition – ce qui a été exaucé le 4 septembre –, pour obtenir la satisfaction de leurs quatre autres demandes : une enquête sur les violences policières, le retrait de la qualification d’émeutiers appliquée aux manifestants, l’amnistie pour les manifestants arrêtés, et la reprise de réformes politiques pour l’élection à un véritable suffrage universel du chef de l’exécutif de Hongkong et de son parlement. La vidéo ci-dessous a été mise en ligne par le syndicat des étudiants de la City university of Hongkong. Elle montre des manifestants vêtus de noir jetant des objets sur des forces de l'ordre. L'un deux s'apprête à frapper un policier avec une barre de fer quand ce dernier se retourne vers lui et tire. Les Hongkongais continuent à manifester, malgré le retrait total du projet de loi d’extradition – ce qui a été exaucé le 4 septembre –, pour obtenir la satisfaction de leurs quatre autres demandes : une enquête sur les violences policières, le retrait de la qualification d’émeutiers appliquée aux manifestants, l’amnistie pour les manifestants arrêtés, et la reprise de réformes politiques pour l’élection à un véritable suffrage universel du chef de l’exécutif de Hongkong et de son parlement.

Pierrot Dupuy







