AFP Hong Kong: peines d'emprisonnement pour Joshua Wong et deux célèbres militants prodémocratie

- Publié le Mercredi 2 Décembre 2020 à 10:01 | Lu 105 fois

(AFP) Joshua Wong, l'une des figures les plus connues de la contestation à Hong Kong, et deux autres célèbres militants ont été condamnés mercredi à des peines d'emprisonnement pour pour leur rôle dans les manifestations de l'an passé. M. Wong, 24 ans a écopé de 13 mois et demi de prison tandis que ses camarades Agnes Chow et Ivan Lam ont été respectivement condamnés à dix et sept mois de détention. "Les jours à venir seront difficiles, mais nous tiendrons bon", a crié M. Wong alors qu'il était conduit à l'extérieur de la salle. Lors du procès, le 23 novembre, M. Wong, 24 ans ainsi que les deux autres dissidents, tous deux âgés de 26 ans, avaient plaidé coupable des faits qui leur étaient reprochés. "Les accusés ont appelé les manifestants à assiéger le quartier général (de la police de Hong Kong) et scandé des slogans hostiles à la police", a déclaré la magistrate Wong Sze-lai. "La détention immédiate est l'option la plus appropriée", a-t-elle affirmé. Mme Chow a éclaté en sanglots à l'énoncé de sa condamnation. En dépit de sa jeunesse, M. Wong, qui a commencé à militer à 13 ans, a déjà effectué des séjours derrière les barreaux. Incarnant aux yeux de l'opinion internationale la résistance à Pékin dans l'ex-colonie britannique, il a été désigné comme l'une des personnes les plus influentes du monde par les magazines Time, Fortune et Foreign Policy.



