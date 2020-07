AFP Hong Kong: la Chine ouvre son bureau de défense de la sécurité nationale

(AFP) Une semaine après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, la Chine a inauguré mercredi à Hong Kong son bureau de défense de la sécurité nationale qui permettra, pour la première fois, à ses agents du renseignement d'opérer ouvertement sur le territoire. L'ouverture en grande pompe du quartier général de ce bureau symbolise le contrôle croissant que Pékin entend exercer sur le centre financier. L'emplacement de ce bureau, installé dans un hôtel, est tout aussi significatif: il domine le parc Victoria, lieu de rassemblement depuis des années des manifestants pro-démocratie. Chaque année au mois de juin, ils s'y retrouvent à l'occasion de la veillée en souvenir des victimes de la sanglante répression de Tiananmen. Ce quartier général abritera des agents du renseignement chinois chargés d'enquêter et de poursuivre les personnes accusées d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale à Hong Kong. Un drapeau chinois a été déployé à l'extérieur du bâtiment et une plaque portant l'emblème de la Chine a été installée. Une plaque portant le nom de cette agence de sécurité a été dévoilée tôt mercredi, en présence de représentants du gouvernement de Hong Kong et de la police. C'est "un moment historique", a déclaré Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif de la ville désignée par Pékin. L'appareil de renseignement chinois sera un "partenaire important" pour aider à préserver la sécurité nationale, a-t-elle souligné lors du discours prononcé à cette occasion. - Un rôle vague - La loi adoptée la semaine dernière par le régime communiste de Pékin vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères, en réponse au mouvement de contestation lancé l'an dernier contre le pouvoir central dans l'ancienne colonie britannique. Elle constitue le changement le plus radical pour Hong Kong depuis sa rétrocession par le Royaume-Uni à la Chine en 1997. Les militants pro-démocratie redoutent qu'elle n'ouvre la voie à une érosion sans précédent des libertés et de l'autonomie dont jouissaient jusqu'à présent les habitants du territoire. Des lois similaires sur la sécurité nationale sont en vigueur en Chine continentale. Elle permettent aux autorités d'écraser toute contestation. La police hongkongais a déjà arrêté le 1er juin, jour d'entrée en vigueur du texte, des manifestants qui exprimaient des opinions politiques, désormais illégales, comme l'indépendance ou l'autonomie du territoire. Le contenu de cette loi est demeuré secret jusqu'à son adoption le 30 juin par à l'unanimité par le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (ANP). Le parlement local n'a pas eu son mot à dire. Le texte prévoit que les agents de sécurité pourront opérer sur le sol hongkongais, ce qui sera une première. La Chine aura également juridiction sur certaines affaires tombant sous le coup de la loi. Jusqu'à présent, la police et le système judiciaire de Hong Kong avaient toute compétence sur le centre financier semi-autonome. Pour Pékin, cette loi vise à rétablir la stabilité sur le territoire après des mois de manifestations monstres 2019 et à réprimer le courant militant pour l'indépendance. Si le rôle précis de ce bureau demeure vague, la nomination, la semaine dernière par Pékin, de Zheng Yanxiong est un signe. -"Motifs raisonnables"- M. Zheng s'est notamment fait connaître pour sa participation à la répression du soulèvement en 2011 des habitants d'un village de la province du Guangdong, voisine de Hong Kong. Au cours de la cérémonie de mercredi, M. Zheng a affirmé que le bureau "renforcera ses relations liaisons et sa coordination" avec les organismes du continent déjà présents dans la ville, notamment la garnison de l'armée chinoise présente à Hong Kong. Ses deux adjoints ont été nommés. Le premier est Li Jiangzhou, un officier de sécurité publique qui a travaillé au Bureau de liaison, l'organe du pouvoir central chinois à Hong Kong. Le second adjoint est Sun Qingye. La semaine dernière, le quotidien hongkongais South China Morning Post l'a décrit comme un haut fonctionnaire de l'agence du renseignement chinois. La nouvelle loi de sécurité de Pékin stipule que les agents travaillant pour son bureau ne sont pas soumis aux lois de la ville dans l'exercice de leurs fonctions. Cette inauguration intervient alors que mardi, Hong Kong a annoncé que les pouvoirs de la police hongkongaise en matière de sécurité ont été considérablement élargis en matière de surveillance. Elle pourra notamment procéder à des perquisitions sans mandat, contrôler et supprimer toute information sur internet s'il y existe des "motifs raisonnables" de penser qu'elle viole la loi sur la sécurité nationale.



