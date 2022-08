Homo sapiens ou monstruosus ?

On peut assez facilement comparer la diversité de l’espèce humaine à la diversité du reste du monde vivant (animal et végétal) car c’est cette diversité qui est la pierre angulaire des grands équilibres de la nature et de la vie. En ce qui concerne l’espèce humaine, il serait illusoire de croire à une parfaite égalité. Dieu merci, la nature humaine est multiple et variée. C’est d’ailleurs ce qui en fait sa richesse. Nous n’avons pas tous les mêmes ambitions ni les mêmes désirs. Nos capacités sont multiples. Les penseurs, les poètes et les rêveurs, sont aussi utiles à l’espèce et à la société humaine que les actifs, les entrepreneurs et les pragmatiques. Là où le bât blesse, c’est lorsqu’une catégorie d’humains prend le pas sur les autres, les domine, les écrase. Cette domination hégémonique et aujourd’hui mondiale, est la conséquence évolutive d’un système privilégiant l’échange financiarisé au détriment de l’indispensable solidarité humaine, garant de la cohésion, de l’harmonie et de la paix. Les tribus primitives se faisaient la guerre. C’est vrai. Cependant, la civilisation nous promettait l’élimination des barbares et de l’inhumain. Quelques milliers d’années plus tard, les inégalités continuent d’augmenter, les guerres perdurent et s’amplifient. Tout se passe comme si nous ne savions pas que l’augmentation des tensions entre les humains, était la seule et unique responsable des mortels déséquilibres qui finissent aujourd’hui par menacer l’espèce et même toute vie sur Terre.



Notre supériorité intellectuelle serait-elle un cadeau empoisonné offert par la Nature à cet animal un peu monstrueux que nous avons eu l’audace et le cynisme d’appeler Homo sapiens ?