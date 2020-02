"Hommes des années 2020", un cadeau inimaginable

“Moi à mes 6…ans, à La Réunion à 10000 km de la France ! Lionel Florence! Ma Liberté de penser, Vivre pour le meilleur, On s’attache, Les 10 commandements, Savoir aimer, Et un jour une femme…OUI LES MIRACLES EXISTENT! Je crois que jamais rien d’aussi prestigieux m’est arrivé dans toute ma vie. Juste le fait qu’il me demande, ça compte énormément dans une vie d’artiste ! Je dis merci mon cher Lionel pour me faire rêver c’est déjà merveilleux, je vais tout faire pour être à la hauteur de cet honneur qu’il me fait”.Les paroles sont faites, il faut trouver un compositeur. Plusieurs propositions sont faites par plusieurs mélodistes mais rien ne convenait puis tout à coup, la lumière ! Mathias Hoareau a surgi de Saint Joseph, comme un messie ! Après beaucoup de travail, de contrariétés, de contretemps, avec l’aide d’Octavio Cruz un ami musicien de Barcelone qui a fait les arrangements et Patrick Soprasound qui s’est occupé du mastering, “Hommes des années 2020” voit enfin le jour.Lire la suite ici