Mayotte Homme tué sur la plage à Mayotte : Un individu sous les verrous

Dimanche dernier, un homme succombait après avoir reçu un coup de couteau en plein cœur. Son meurtrier a été arrêté. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 16:17





Dans ce bar restaurant, le premier avait asséné un coup de bouteille sur la tête de l'autre. Celui-ci avait alors réagi de manière disproportionnée en plantant un couteau en plein cœur de son rival. Le 29 mai 2022, vers 4 heures du matin, une dispute éclatait entre deux individus au terme d'une soirée organisée sur la plage de Sohoa à Chiconi.Dans ce bar restaurant, le premier avait asséné un coup de bouteille sur la tête de l'autre. Celui-ci avait alors réagi de manière disproportionnée en plantant un couteau en plein cœur de son rival. La victime avait alors succombé à ses blessures.

Un suspect unique



Une enquête pour homicide avait été ouverte et confiée aux gendarmes de la section de recherches de Mamoudzou avec l’appui de la cellule d’identification criminelle de Pamandzi.

Les éléments d'investigation et les témoignages ont amené au placement en garde à vue du mis en cause, deux jours après les faits.

Logiquement, l'intéressé a été mis en examen dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Majicavo en attendant sa probable comparution devant la cour d'assises.