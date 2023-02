A la Une .. Homme frappé et écrasé par un scooter à Toulouse : Le deuxième suspect écroué

Cinq mois après l’agression d’un noctambule à Toulouse, un deuxième suspect, le conducteur du scooter, a été arrêté. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 07:50

Le conducteur du scooter recherché depuis la violente agression d’un noctambule sur le Pont-Saint-Pierre à Toulouse en août 2022 a été retrouvé, rapporte 20 Minutes.



Selon la police, l’homme de 23 ans a été interpellé en fin de journée lundi à Toulouse. Il devrait être mis en examen dans le cadre de l’instruction ouverte pour tentative d’homicide et placé en détention provisoire.



Rappelons que 15 jours après les faits, un premier suspect avait été arête. Agé de 20 ans, le jeune homme avait été interpellé et déféré pour « tentative de meurtre ».



Les deux jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir, dans la nuit du 26 au 27 août, agressé violemment un noctambule avant de lui rouler dessus avec un scooter. Des images de cette scène des plus violentes, capturées par les vidéos surveillances de la ville, ont même fuite sur les réseaux sociaux. La victime s’en était sortie avec une fracture à la mâchoire et un traumatisme crânien.