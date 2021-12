A la Une . Homme décapité : Le Réunionnais avait déjà été condamné pour exhibition sexuelle et menaces de mort

Le Réunionnais soupçonné, le 24 décembre dernier, d'avoir tué puis décapité et démembré sa victime dans le but de dissimuler le corps, avait déjà été condamné par la justice pour exhibition sexuelle et menaces de mort. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 17:12

L'auteur présumé du meurtre d'un homme retrouvé décapité le 24 décembre sur la commune d'Albias (Tarn et Garonne) a été mis en examen du chef de meurtre et placé en détention provisoire.



Lors de sa garde à vue, le Réunionnais avait avoué "avoir tué son ami à coups de couteau et de coups de pied, et l’avoir par la suite démembré aux fins de dissimulation du cadavre", a indiqué le parquet.



L'homme, âgé de 52 ans, célibataire et sans emploi, était en colocation avec la victime.Tout aurait commencé par une bagarre sur fond d'alcool dans la nuit du 23 au 24 décembre, qui aurait entrainé la mort. Ce n'est qu'après qu'il l'aurait décapité et démembré dans le but de dissimuler son crime, avant d'abandonner le corps en bordure d'une route.



L’auteur présumé du meurtre avait déjà été condamné par la justice pour exhibition sexuelle et menaces de mort. Arrêté le samedi 25 décembre, il avait été placé en détention provisoire lundi à l’issue de sa garde à vue.



