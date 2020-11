A la Une .. Hommages à Lucien Biedinger

L'ancien rédacteur en chef de Témoignages et militant est décédé. Les élus sont nombreux à saluer sa mémoire. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 11:15 | Lu 377 fois

Didier ROBERT, Président de la Région Réunion

"Le nom de Lucien Biedenger restera attaché au Journal Témoignages. Il a été un témoin précieux de l'évolution de la société réunionnaise de ces dernières décennies. J'adresse mes sincères condoléances à son épouse, ses enfants ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont collaboré avec lui". "Le nom de Lucien Biedenger restera attaché au Journal Témoignages. Il a été un témoin précieux de l'évolution de la société réunionnaise de ces dernières décennies. J'adresse mes sincères condoléances à son épouse, ses enfants ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont collaboré avec lui".

Emmanuel Séraphin, Président du TCO



"C’est avec une grande émotion que j’apprends le décès de Lucien Biedinger.



Lulu, comme nous l’appelions tous, a voué toute sa vie à militer pour les valeurs humanistes et progressistes auxquelles il était profondément attaché.



Engagé au côté du journal français « Témoignages Chrétien », il a naturellement rejoint à La Réunion l’organe de presse du Parti communiste réunionnais, « Témoignages », dont il est devenu rédacteur en chef. Son nom restera à jamais attaché à ce journal.

En toutes circonstances, il a manifesté une fidélité inébranlable à son Parti et à son journal.



Au-delà de ce militantisme, Lulu était aussi un homme impliqué auprès des acteurs culturels et il était très sensible au dialogue inter-religieux.

En celà, ses convictions politiques rejoignaient ses convictions philosophiques.



Enfin, il avait une passion invétérée pour le vélo. Sa pratique avait valeur d’exemple et il a beaucoup œuvré pour le développement du vélo dans sa ville du Port.



Au moment où il nous quitte, je tiens à saluer sa mémoire et présente à son épouse Simone, à ses filles Anne-Laude et Elsa, à son fils Laurent et à tous ses proches mes très sincères condoléances



Huguette Bello, Maire de Saint-Paul



Lucien a été un camarade de lutte. Il avait pour devise « S’lawaeschakampf / la vie est un combat ».



Lulu a été de tous les combats pour une société réunionnaise plus juste, un monde durable meilleur.



Il n’était pas homme de résignation face à la pauvreté et aux injustices, ce qui lui a valu d’être expulsé de La Réunion !



Il a perpétué sur la terre réunionnaise les valeurs de courage, de solidarité, héritées de ses grands-parents et parents, résistants au nazisme.



J’adresse toute mon affection et mes condoléances attristées à son épouse Simone, leurs enfants Anne Laude, Laurent et Elsa ainsi qu’à tous ses proches.



