Hommage suite au décès du fils du sénateur Michel Dennemont

Le fils du sénateur Michel Dennemont est décédé hier. L’homme d’une quarantaine d’années est mort de ses blessures après avoir sauté d’un immeuble. Serge Hoareau, président de l’Association des Maires de La Réunion présente ses condoléances au sénateur et ancien maire des Avirons mais aussi à sa famille et ses amis. Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 06:50

Le communiqué du président de l'AMDR, Serge Hoareau:



C'est avec beaucoup de peine que j'accueille la nouvelle du décès de Julien, fils du sénateur de La Réunion et ancien maire des Avirons, Michel DENNEMONT.



Je présente mes plus sincères condoléances à mon collègue Michel DENNEMONT ainsi qu'à sa famille et ses proches.



Dans cette tragédie, je souhaite lui apporter tout mon soutien et celui de l'ensemble des Maires de La Réunion.