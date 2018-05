Hommage rendu aux policiers morts pour la France, 75 policiers réunionnais récompensés

Un hommage a été rendu ce jeudi après-midi au commissariat du Chaudron aux policiers morts pour la France. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du préfet de La Réunion, Amaury de St-Quentin, du directeur départemental de la sécurité publique de La Réunion, Jean-François Lebon, et des syndicats de police.



Au cours de cette cérémonie, 20 policiers de la direction départementale de la sécurité publique ont reçu la médaille pour acte de courage et de dévouement, et 55 autres gardiens de la paix se sont vu remettre celle de la médaille d'honneur de la Police nationale.



Plus de précisions avec Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion: