Hommage rendu au poète réunionnais, Boris Gamaleya, à Saint-Paul

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, tient à renouveler une nouvelle fois son engagement à valoriser la culture réunionnaise à travers d’illustres artistes de renom qui ont marqué notre société.



De la valorisation à la transmission, la Culture, sous toute ses formes, doit vivre en tout temps. La Ville de Saint-Paul met en lumière, en ce début du mois de septembre, la littérature péi qui elle aussi fait partie des richesses patrimoniales.



Dans la continuité des actions culturelles, la municipalité est fière de rendre hommage à Boris Gamaleya, poète Réunionnais et figure emblématique de la littérature péi.

Une série d’hommages culturels aura lieu sur dix jours sur toute l’île, en partenariat avec la Direction des Affaires culturelles de La Réunion, la Région Réunion, le Conseil Départemental, l’Académie de La Réunion et plusieurs municipalités dont la Ville de Saint-Paul.

Cette décade entièrement dédiée à ce grand poète est le moment idéal pour partager avec le public ses poésies, sa vie et ses recherches sur l’identité réunionnaise, le 25 septembre à la médiathèque Leconte-de-Lisle et le 27 septembre à Léspas. Au programme : expositions, rencontres et échanges avec des auteurs péi, lectures des textes et des poèmes de Boris Gamaleya,…

Venez donc découvrir cet artiste qui, grâce à sa littérature, grâce à son œuvre poétique, a marqué la littérature réunionnaise, une source inépuisable pour les artistes, pour les poètes, pour les auteurs réunionnais jusqu’à nos jours.

Avec cette immersion totale dans l’univers de Boris Gamaleya, la Ville de Saint-Paul dévoile un tout autre univers de la littérature péi. Une belle opportunité également de partager tout un art et l’histoire à la jeunesse réunionnaise.







