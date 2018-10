Hommage du Département de La Réunion à Daniel Honoré

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental et l’ensemble des élus de l’assemblée, présentent leurs condoléances particulièrement attristées à la famille de Daniel Honoré qui nous a quittés jeudi soir.



La Réunion perd un de ses grands littérateurs. L’influence de cet homme de lettres sur l’affirmation de la culture réunionnaise au cours de ces dernières décennies est exemplaire.



Militant culturel, poète, romancier et conteur, il a permis aux Réunionnais de se réapproprier des histoires locales, parfois oubliées et pourtant essentielles à une meilleure compréhension de notre construction identitaire.



Ses très beaux recueils de contes, ainsi que son roman « Shemin Brakanot : dopï dann vante son momon » nous laissent une oeuvre importante pour la postérité.



Magicien des mots et père d’une littérature ancrée dans l’imaginaire des Réunionnais, Daniel Honoré a su transmettre l’amour de son pays et de sa langue créole qu’il considérait comme un trésor.



La Bibliothèque départementale de La Réunion expose dès ce vendredi dans sa salle de lecture les ouvrages de Daniel Honoré et met à disposition de son public une bibliographie des principales oeuvres de cet auteur local incontournable afin de lui exprimer toute sa reconnaissance et de lui rendre un vibrant hommage.