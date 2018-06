Communiqué Hommage de Sergio Erapa à Paulette Lacpatia

Marcher dans tes pas....



Paulette



Ta soudaine disparition nous a tous plongés dans une grande peine. Avec ta famille nous nous sommes consacrés à être auprès de toi pour te manifester toute notre affection et t'accompagner vers ta dernière demeure.



Après ce moment de recueillement il est essentiel pour moi aujourd'hui de te rendre cet hommage.



Tu nous laisses l'image d'une femme attentive, respectueuse, disponible, accessible et amoureuse de la vie. Tu étais surtout une élue soucieuse de l'intérêt général et du bien commun, particulièrement en faveur des plus démunis.



Tes mandats d'élus tu les a remplis avec conviction et abnégation. Ta fidélité à tes engagements laissera une trace indélébile dans les pages de l'Histoire de notre Ville : Le Port.



Une ville qui t'a vue naître et grandir



Une ville que tu as aimée au plus profond de toi-même



Une ville pour laquelle tu as su apporter ta forte contribution à son développement



Ma Camarade de lutte, ma Sœur d'arme à tes côtés, j'ai appris:



Le respect, la franchise, l'honnêteté, la mémoire, l'écoute, l'humilité et la simplicité



Tu es partie en nous laissant ce lourd et précieux héritage.



Tu m'as toujours rappelé de respecter les devoirs et principes de notre société.

Je n'oublierai jamais les récits de ton expérience dans le passé, cette expérience qui t'avait forgée et que tu m'as inculquée.



Aujourd'hui je te rends hommage, je voudrais être fort mais un profond sentiment de tristesse m'envahit : tristesse pour ta famille qui a perdu un être cher, tristesse aussi pour tes collègues élus et tous tes amis, tristesse pour la ville du port qui vient de perdre l'un de ses serviteurs les plus dévoués.



Et pourtant il faudra nous ressaisir, c'est ce que tu attends de nous pour prolonger tes actions et faire aboutir tes idées et tes projets.



Tu resteras un exemple à suivre pour nos jeunes.



Paulette, je m'attacherai à faire de mon mieux pour continuer tes multiples combats notamment en faveur des plus démunis. ce n'est pas un adieu puisque je sais que tu seras toujours là à mes côtés pour m'accompagner, pour me guider, me montrer la voie à emprunter pour plus de justice et d'équité.



Ma Grande Sœur plus que jamais notre combat continue et de là où tu es je sais que toute ta bienveillance nous donnera la force de continuer ce combat...



Sergio Erapa, Conseiller départemental de la Réunion, Canton du Port.





